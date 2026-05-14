長岡市の県立近代美術館で開かれている企画展『描く人、安彦良和』の来場者が1万人を突破しました。 『機動戦士ガンダム』のキャラクターデザイナーなどを務め、数多くの名作を手掛けるアニメーターで漫画家の安彦良和さん。3月から開催されている企画展は、作品の原画やアニメ制作時の貴重な資料など1200点以上を展示しています。 このほど来場者1万人を達成し、1万人目となった来場者には安彦