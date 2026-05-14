粟井小学校を訪れた世界的ピアニスト・小山実稚恵さん 世界的ピアニスト、小山実稚恵さんが香川県観音寺市の粟井小学校を訪れました。 地域の子どもたちに本格的な芸術を体験してもらおうと観音寺市民会館が企画した演奏会です。 小山さんは小澤征爾さんら国際的指揮者や国内外のオーケストラと共演してきました。16日に市民会館で開かれるリサイタルに出演します。 14日は全校児童約50人の前でショパン