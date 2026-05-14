「単純に実力不足なんじゃないかなと思います」【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のジャイアンツ戦で7回8奪三振4安打無失点と好投を見せ、今季3勝目を挙げた。規定投球回に到達し、防御率0.82は両リーグトップに立った。チームの連敗を4で止めたが、試合後の取材対応では不振に苦しむ打撃に関する質問が相次いだ。3月にワールド・ベ