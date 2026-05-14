「韓国広報専門家」を自称する韓国の大学教授が、独島（竹島の韓国呼称）を回る“歴史ツアー”を開催するようだ。【画像】日本が竹島を自国領と認識していなかった証拠？“古地図”が話題誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授は最近、自身のSNSで「私と一緒に独島へ行く方を募集しています」と綴り、ツアー参加を呼びかける投稿を公開した。「独島は歴史的・地理的・国際法的に明白な大韓民国の領土です」と伝えたソ教授