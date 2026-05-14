この記事をまとめると ■店舗駐車場の目的外利用は無断駐車とみなされる ■一方で高額請求の看板があっても法的拘束力は限定的である ■トラブル回避のため短時間でも節度ある利用に留めるべきだ 「少しだけならいいだろう」はトラブルの元 コンビニやファミレスを利用したときに、駐車場はかなり埋まっているのに、店内はガラガラ。駐車しているドライバーはどこへ行ったの？ といったケースは珍しくない。 本人としては、コ