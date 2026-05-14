広島市佐伯区では、13日に続き、14日朝もクマのような動物の目撃情報があり、周辺の小中学校10校が、臨時休校となっています。警察によると、14日午前6時45分頃、広島市佐伯区倉重にある市の植物公園の南側で、「クマとみられる動物が南進して茂みに入っていった」旨の通報が通行人からありました。警察官が現場に駆け付けましたが、発見できませんでした。クマとみられる動物は、13日午前6時過ぎ、佐伯区千同の住宅街で目撃され、