不安定な情勢が続くこの時代。だからこそ、本を読み、さまざまな考え方に触れることも重要なのでは？おすすめの新刊4冊を紹介します。『ソニー神話を壊した男出井伸之が創った未来』児玉博／小学館／2090円社会の末端の人間（私のこと）に経営理念は判断できない。未来のことだから。でも本書を読んで思う。何が世界や社会を変えたのか、末端から時代を見てきた者として後の答え合わせはできると。その意味でサラリーマン