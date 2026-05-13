警察は4月20日から21日にかけて高知県内の女子高校生をわいせつ目的で誘拐したとして、5月13日、神奈川県内に住む風俗店従業員の男を逮捕しました。わいせつ誘拐の疑いで逮捕されたのは神奈川県横浜市の風俗店従業員・片浦太暉容疑者（27）です。警察によりますと、片浦容疑者は4月20日の午後4時頃から翌21日の午後9時頃にかけて高知県内に住む女子高校生をわいせつ目的で誘拐した疑いがもたれています。女子高校生の家族から21日