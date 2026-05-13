Photo: 山田卓立 これからの季節、どうしても気になるのが汗染みだ。対策しようと重ね着すれば、今度は暑さでストレスが増える。これに対して、YAMAP（ヤマップ）が出してきた答えが、「光の反射」で汗染みを解決する「サンブロックNTショートスリーブポケットT」（税込6,600円）。アプローチはシンプルで本質的。光の反射をコントロールすることで、汗染みそのものを目立たなくするという発