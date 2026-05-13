ここ最近、車の汚れが目立ちます。 RKK熊本放送に、玉名市の住民から「先週から車の表面に小さな砂の粒みたいなものがビッシリとついています」とラジオメッセージが寄せられました。 【写真】あなたの車には付いている？ “謎の黄色い粉” "小さな砂の粒みたいなもの"は、熊本市や福岡県でも見られるようです。この正体は何なのか、調査しました。 黄砂…ではないの？ 最初に思い浮かぶのが「黄砂」ですが、熊本地方気