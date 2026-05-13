お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が13日までにオフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんの“前髪デビュー”姿を公開し、反響を呼んでいる。 10日、小原は「別人？！★」と題してブログを更新し、絵文字を交えながら「こうめちゃん 生まれて初めて 前髪を作りました！」と報告。ヘアサロンで前髪を作る瞬間やヘアセットをする様子などを収めた自身のYouTubeチャンネルを紹介するとともに、「なかなか自分を見ま