news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「盗まれたのは･･･メダカ８匹無人販売所で盗難被害」についてお伝えします。◇今月１０日午後９時半ごろ、鹿児島市内の防犯カメラの映像です。画面左から無人販売所の前に近づき・・・センサーライトが点灯するなか、何かを物色している人物。およそ２分後、その場を立ち去りました。盗まれたのはメダカ８匹、被害金額は２０００円です。被害を受けたのは、３年ほど前から自宅の