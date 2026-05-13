音楽ユニット「YOASOBI」のボーカルikuraとして活動しているシンガーソングライターの幾田りら（25）が、最新のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】幾田りらの近影やお風呂場での写真これまでもInstagramで金髪姿の激変ショットや、黒いタイツにスカートを合わせたガーリーな自撮り写真などを発信してきた幾田。2026年5月1日にはライブグッズのフーディーを着て生足を大胆に見せたお風呂場での姿を公開し、