桑田佳祐のニューシングル「人誑し / ひとたらし」の完全生産限定盤に、テレビアニメ『あかね噺』の作画を担当する馬上鷹将による描き下ろしイラストがアイテム化した「桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド」が同梱されることが発表された。【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様「人誑し / ひとたらし」は、6月24日にCDリリースされる桑田のニューシング