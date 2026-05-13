桑田佳祐の“初アクスタ”が登場 『あかね噺』コラボイラストをアイテム化
桑田佳祐のニューシングル「人誑し / ひとたらし」の完全生産限定盤に、テレビアニメ『あかね噺』の作画を担当する馬上鷹将による描き下ろしイラストがアイテム化した「桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド」が同梱されることが発表された。
【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様
「人誑し / ひとたらし」は、6月24日にCDリリースされる桑田のニューシングル。表題曲とカップリング曲「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」がテレビアニメ『あかね噺』のオープニング、エンディングそれぞれの主題歌に起用されている。詞曲ともに完全書き下ろしでアニメ主題歌を務めるのは、サザンオールスターズを含む桑田のキャリア史上初であり、注目を集めている。
「桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド」は、テレビアニメ『あかね噺』の放送開始を記念して『週刊少年ジャンプ』に掲載された“コラボアナザー表紙”をもとにしたアイテム。馬上が描き下ろしたスペシャルイラストをアクリルスタンド化したもので、桑田と主人公のあかねが和装で背中合わせにギターセッションをする躍動感あふれるイラストが使用されている。桑田の関連グッズでアクリルスタンドが製作されるのは今回が初で、ファンは見逃せないアイテムとなっている。
【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様
「人誑し / ひとたらし」は、6月24日にCDリリースされる桑田のニューシングル。表題曲とカップリング曲「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」がテレビアニメ『あかね噺』のオープニング、エンディングそれぞれの主題歌に起用されている。詞曲ともに完全書き下ろしでアニメ主題歌を務めるのは、サザンオールスターズを含む桑田のキャリア史上初であり、注目を集めている。