長期金利の指標となる10年物国債の利回りが2.6％まで上昇し、およそ29年ぶりの高い水準となりました。【映像】10年物国債の利回りが約29年ぶりの高水準に債券市場では長期金利の代表的な指標である新規発行10年物国債の利回りが、一時2.6％まで上昇しました。これは、新規に発行されるものとしては1997年6月以来、28年11か月ぶりの高い水準です。原油市場で国際取引の指標となるWTI先物価格が再び1バレル＝100ドルをつけたこ