大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、5月13日の放送に教育実践研究家の菊池省三が出演した。4月に発売した新刊『足型をはめられた子どもたち』にちなみ、自身が見てきた教育現場の現状を語った。 大竹まこと「この御本（販売中『足型をはめられた子どもたち』）にあるように、教育現場はずいぶん、型にはめられて、授業など