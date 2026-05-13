（ストックホルム中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は12日、デンマーク・コペンハーゲンで開かれた「コペンハーゲン民主主義サミット」でビデオ演説し、台湾はテクノロジー分野での強みを生かして民主主義のパートナーと共により一層信頼でき、強靭（きょうじん）性を持つ民主主義のサプライチェーン（供給網）を構築し、「世界の経済の安全保障と繁栄により大きく貢献していく」と述べた。頼総統は、先月下旬に予定していたアフ