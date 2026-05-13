ハーモニック・ドライブ・システムズ [東証Ｐ] が5月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比17倍の25.3億円に伸び、27年3月期も前期比2.4倍の62億円に急拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.6倍の12.8億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.2％→7.9％に急改善した。 株探ニュース