【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の山下智久が、5月10日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。2005年に放送された日本テレビ系ドラマ「野ブタ。をプロデュース」（2005年）の秘話を明かした。【写真】山下智久と「ライバル的な立ち位置」だった元STARTOアイドル◆山下智久「彰役は別の子がやる予定だった」「野ブタ。をプロデュース」で彰役を演じた山下だが「亀（亀梨和也）は元々キャスティングされて