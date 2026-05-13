TWS TWS（トゥアス）が８日、千葉・幕張メッセで開催された「KCON JAPAN 2026」（初日）のARTIST STAGEに登場した。TWSは「Countdown!」など爽やかナンバーをパフォーマンス。途中、ステージを降りて観客の間近でファンサ。更に、メンバーが順にリレー形式で決め顔を披露すると割れんばかりの歓声が轟いた。