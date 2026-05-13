4月の全国倒産 5カ月連続で前年同月を上回る、物価高倒産が過去3番目2026年4月の全国企業倒産（負債1,000万円以上）は、件数が883件（前年同月比6.6％増）、負債総額は1,118億9,600万円（同8.8％増）だった。件数は、5カ月連続で前年同月を上回った。4月としてはコロナ禍の2021年（477件）を底に、5年連続で前年を上回り、2014年の914件以来の水準となった。負債総額は、2カ月連続で前年同月を上回った。4月の最大の倒産は、