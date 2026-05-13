サッカー元日本代表でキング・カズことＦＷ三浦知良（５９＝Ｊ３福島）の息子で格闘家の三浦孝太（２３）が米国でボクシングデビューすることを明かした。カズの次男で母親はモデルの設楽りさ子、長男は俳優の三浦猟太というセレブ一家。２０２１年１２月に「ＲＩＺＩＮ」で格闘家デビューを果たした孝太は、９日に自身のインスタグラムを更新。米国人インフルエンサーのアシュトン・ホール氏とトレーニングする動画を公開し英