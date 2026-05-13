中国の貨物宇宙船「天舟10号」が5月11日に順調に打ち上げられました。実験物資が中国の宇宙ステーションに到着後、宇宙で41項目の科学実験が順次実施される予定です。その中には新型の宇宙太陽電池であるフレキシブルソーラーウィング（太陽翼）の実験が含まれています。現在、衛星や宇宙ステーションには、主に重量や体積、コストの面で課題の多い剛性ソーラーウィングが採用されています。中国科学院上海マイクロシステム情報技