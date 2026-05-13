福岡市で13日、世界的なフラワーショーで最優秀賞を獲得した、「世界一の花」の植え付けが行われました。 福岡市の舞鶴公園では、高島市長がボランティアや学生たちと「アガパンサス・ブラックジャック」の花10株を植え付けました。「アガパンサス・ブラックジャック」はヒガンバナ科で、黒紫色の小さな花が密集して咲き、暑さや乾燥に強く育てやすいのが特徴です。2023年、イギリスで開かれた世界最高峰の「チェ