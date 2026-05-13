SVリーグチャンピオンシップ準決勝、大阪ブルテオンはジェイテクトSTINGS愛知をセットカウント３−０、３−１で下し、２戦先取で決勝進出を決めた。大阪ブルテオンのリベロ、山本智大（31歳）はその日もコートで笑顔だった。それは守備者としての境地に辿り着いた者だけの好奇心と余裕だろう。福をもたらす守護神というのか、優勢でも劣勢でも後ろからチームを盛り立てた。「（笑顔は）素ですね。早くボール飛んでこないかなっ