漫画家、イラストレーターの赤松かおりさんの漫画「嘘がつけない」が、Xで話題となっています。【漫画】本編を読むコールセンターで、テレアポをしていた当時のこと。作者は日々のノルマとお客さま対応に追われて、疲れ切っていました。そんなある日、いつものように電話をかけると、小さな子どもが出て…という内容で、読者からは「うそがつけない子、かわいい」「笑ってしまった」などの声が上がっています。疲れた心を癒や