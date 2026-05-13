【モデルプレス＝2026/05/13】Netflixシリーズ「ガス人間」が2026年7月2日より、Netflixにて世界独占配信されることが決定。あわせて、【ガス人間】役をUTAが務めることが発表された。【写真】有名俳優の28歳息子、Netflix作品で俳優デビュー◆Netflixシリーズ「ガス人間」配信決定新たな衝撃作を作り出すのは、映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ「地獄が呼んでいる」、「寄生獣 -ザ・グレイ-」など次々と