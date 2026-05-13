１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円６３銭前後と前日と比べて４５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円０２銭前後と同２０銭弱のユーロ安・円高だった。 この日に発表された４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比の上昇率が３．８％と３月の３．３％から加速し、２０２３年５月以来およそ３年ぶりの伸びを記録した。イ