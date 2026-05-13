消防によりますと、山形県鶴岡市温海の米子漁港で、きょう午前6時50分に「米子漁港に男性が浮いている」などと近くの人から119番通報がありました。 消防が現場に到着し救助活動にあたっていて、警察は「高齢の男性」としていますが、今の所男性の年代などの詳しい情報、安否に関する情報について確認中だということです。