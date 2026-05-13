アップルが15年ぶりにCEOを交代する。9月1日付でティム・クック氏がCEOを退き、ハードウェア部門トップのジョン・ターナス氏が後任に就く。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「利益最高・株価最高・組織最強の絶頂期にあえてものづくり畑の人材を指名したことには大きな意味がある。『iPhone時代を自ら終わらせ、真の競合に勝つ』という、アップル最大の課題に向き合う時が来ているのだ」という――。写真＝Lafarg