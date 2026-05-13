5月16日（土）よる9時 第6話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」本作に、MON7A（もんた）がゲスト出演！5月16日（土）放送後にHuluにて配信するオリジナルストーリーと、5月23日（土）放送の第7話、5月30日（土）放送の第8話に出演する。演じるのは、主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』にかつて通っていたOBの三代川類。『ユカナイ』で開催中のフリーマーケットに足を運ぶ。■