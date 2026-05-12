俳優の観月ありささん（49）が2026年5月6日、自身のインスタグラムを更新。番組出演時のワンピース姿を披露した。番組出演を報告観月さんは番組出演を報告し、衣装のショット2枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、Aラインで赤と黒のストライプ柄の膝丈ワンピースを着用、透け感のある黒いタイツを合わせている。全身ショットを披露した。2枚目はアップのショットで笑顔を見せていた。この投稿には、「今でも変わら