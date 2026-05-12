シカゴ・ホワイトソックスは5月5日、公式Instagramを更新。本塁打を放った村上宗隆のベンチでの様子を公開した。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 ホワイトソックスは、本塁打の後にベンチへ戻った村上の様子を動画で公開。ベンチに戻った村上は、仲間から手荒い祝福を受け、自身も笑顔を見せるなど興奮した様子だった。球団はこ