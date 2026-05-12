タレント・実業家の三上悠亜が12日、自身のインスタグラムを更新し、台湾のチアリーダーの人気投票で1位を獲得したことを報告した。 【写真】制服風ミニスカ衣装でデカッなチームメイトと一緒にイェイ！すっかり溶け込んでいる チアリーダーを務める台湾のバスケットボールチーム「フォルモサ・ドリーマーズ」の公式インスタグラムで、三上が2025-26シーズンの