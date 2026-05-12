ユヴェントスが、レアル・マドリードに所属するモロッコ代表MFブラヒム・ディアス（26）の獲得に興味を持っているようだ。イタリア『Tuttosport』が伝えた。今季もスクデットの奪還に失敗したユヴェントスは、タイトル獲得を目指す来季に向けてマンチェスター・シティを今季限りで退団するポルトガル代表MFベルナルド・シウバの獲得を目指しているとされている。しかし、資金面を鑑みて、難しいオペレーションだという。そのなかで