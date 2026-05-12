加賀野菜の「加賀太きゅうり」について学ぶ特別教室が12日、金沢市の小学校で開かれました。地元の伝統野菜を使った食育です。元気よく給食をほお張る児童たち。児童：「めっちゃおいしかったです。(Q. どんなところが？) やわらかいところです」 メニューに使われていたのは郷土野菜の一つ、加賀太きゅうり。最大の特徴はその大きさで、1本の重さは一般的なキュウリと比べ、約5倍になるということです。12日は、地元の