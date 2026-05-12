高知県内15の消防本部を1つにまとめる消防広域化の実現に向けて、高知県と県内すべての市町村長などで組織する実務協議会の第1回会議が5月12日、高知市で開かれました。「県消防広域化に関する実務協議会」は県内消防本部を一つにまとめる消防広域化を実現するため4月に発足したもので、茺田知事や県内の市町村長、有識者などが出席しました。冒頭、挨拶に立った茺田知事は改めて消防広域化の必要性を強調しました。1