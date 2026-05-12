◆パ・リーグ楽天―オリックス（１２日・弘前）オリックス戦を前に女性アイドルグループのりんご娘がセレモニアルピッチに登場。４人が息をそろえて投球すると大きな拍手が送られた。投球後に囲み取材に応じたピンクレディは「りんご娘４人で投球させて頂く機会はないので本当に光栄で楽しい時間でした」と目を輝かせていた。