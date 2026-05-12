「10億円の当選金が当たる」と表示されたインターネットサイトに応募したことをきっかけに、秋田市に住む70代の男性が電子マネーの利用権約1,200万円相当をだまし取られました。男性は“詐欺撲滅キャンペーン”に関するサイトを見ていて被害に遭ったということです。秋田臨港警察署の調べによりますと、秋田市に住む70代の男性は去年11月、特殊詐欺の被害防止対策についてインターネットを検索。すると“