福島で高校生など21人が死傷したマイクロバスの事故。12日朝、横手市では運転手と施設の入所者あわせて12人が乗っていたマイクロバスが電柱に衝突する事故がありました。この事故で8人がけがをしていて、このうち2人が骨折などの重傷です。全員意識はあるということです。事故があったのは、横手市前郷にある平鹿総合病院の近くの県道です。警察と消防によりますと、12日午前9時ごろ、運転手と施設の入所者あわせて12人が乗ってい