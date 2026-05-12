【モデルプレス＝2026/05/12】俳優の山下智久が5月10日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。亀梨和也と不仲だった過去を明かした。【写真】山Pが一時期「気に食わなかった」同期◆山下智久、亀梨和也と一時期不仲を認める番組では2005年に放送された日本テレビ系ドラマ「野ブタ。をプロデュース」の話題になり「当時亀梨さんとあまり仲が良くなかった？」と同作の共演者である亀梨和也との仲について尋ね