山下智久、亀梨和也とは「仲が悪い時期も」理由とは「亀はいとも簡単にやってみせる」
【モデルプレス＝2026/05/12】俳優の山下智久が5月10日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。亀梨和也と不仲だった過去を明かした。
【写真】山Pが一時期「気に食わなかった」同期
番組では2005年に放送された日本テレビ系ドラマ「野ブタ。をプロデュース」の話題になり「当時亀梨さんとあまり仲が良くなかった？」と同作の共演者である亀梨和也との仲について尋ねる一幕があった。すると山下は「中学生の時から知っていたんですけど、子供の喧嘩というか、年齢も同い年ですしそれでちょこちょこ仲が悪い時期もありましたけど」と亀梨と仲があまり良くなかった時期があったことを認めた。
「どこが嫌だった？」と深掘りされると「カッコよかったんじゃないですか？」と返答。「僕は当時、ファンサービスがすごく苦手だったんですよ。どちらかというと恥ずかしくて。だけど、亀はいとも簡単にやってみせるんです。それがたぶん気に食わなかった」と理由を明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】山Pが一時期「気に食わなかった」同期
◆山下智久、亀梨和也と一時期不仲を認める
番組では2005年に放送された日本テレビ系ドラマ「野ブタ。をプロデュース」の話題になり「当時亀梨さんとあまり仲が良くなかった？」と同作の共演者である亀梨和也との仲について尋ねる一幕があった。すると山下は「中学生の時から知っていたんですけど、子供の喧嘩というか、年齢も同い年ですしそれでちょこちょこ仲が悪い時期もありましたけど」と亀梨と仲があまり良くなかった時期があったことを認めた。
◆山下智久、亀梨和也が嫌いだった理由を告白
「どこが嫌だった？」と深掘りされると「カッコよかったんじゃないですか？」と返答。「僕は当時、ファンサービスがすごく苦手だったんですよ。どちらかというと恥ずかしくて。だけど、亀はいとも簡単にやってみせるんです。それがたぶん気に食わなかった」と理由を明かしていた。（modelpress編集部）
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