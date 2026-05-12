ロームが１２日に発表した２０２６年３月期連結決算は、最終利益が１５８４億円の赤字（前期は５００億円の赤字）となった。最終赤字は２期連続となる。電気自動車（ＥＶ）市場の低迷を受けて、パワー半導体の生産設備を中心に資産価値を見直し、１９３６億円の減損損失を計上したことが響いた。