圏央道のアクセス、市街地の渋滞緩和に期待茨城県土木部道路建設課は2026年3月25日、境町で工事を進めていた国道354号「境岩井バイパス」のうち、境町大字山崎から境町大字伏木にかけての延長約3.2kmの供用を開始しました。一体どのような道路で、開通してどう便利になったのでしょうか。国道354号は、内陸部である群馬県高崎市から太平洋に面する茨城県鉾田市に至る延長195kmの一般国道です。【画像】超便利!? これが国道