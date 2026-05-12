元モーニング娘。でタレントの矢口真里が１２日、ニッポン放送のラジオ番組「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」にゲスト出演した。矢口は現在、６歳と４歳の男児を育てる２児の母。２人の息子は「全然違います。性格も違うし、顔も次男は私に似てて、長男はダンナ、みたいな」と明かした。子供の顔については「メチャクチャかわいいです。ホント、アイドルやってくんないかなっていう。親バカですけど」と目を細めた。さらに「