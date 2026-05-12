農水省は、中東情勢を受け大手菓子メーカーのカルビーが主力商品のパッケージを白黒の2色に変更する方針について、担当者からヒアリングを行いました。【映像】「ポテトチップス」白黒パッケージに（実際の様子）関係者によりますとカルビーは、印刷インクなどの原材料の調達が不安定な状況になっているとして、「ポテトチップス」の「うすしお味」や「かっぱえびせん」など14の商品のパッケージを順次、白黒の2色に変更する方