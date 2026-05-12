東京・浅草のレンタルシアター「Theater SPROUT（シアタースプラウト）」は5月より、推し活ファンの理想をかたちにした特注アクリル祭壇「推★ステージ（おすてーじ）」を導入し、利用者への無料貸出を開始する。【写真】推しがキラキラ輝く！全12色のアクリル×発光ギミック本設備は、大人数グループのファンでも「全員分並べたい」という願いを叶える、最大12枚のうちわ設置スリットを備えた特注祭壇。透明なアクリル越しに