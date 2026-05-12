◆第１５１回プリークネスステークス・Ｇ１（現地時間５月１６日、米国ローレルパーク競馬場・ダート１９００メートル）米国クラシック３冠２冠目の出走馬１４頭と枠順が現地時間の５月１１日、発表された。２走前にゴッサムＳ・Ｇ３を制したアイアンオナー（牡３歳、米国・Ｃブラウン厩舎、父ナイキスト）が想定オッズ５・５の１番人気で、９番ゲートに決まった。想定オッズ６倍の２番人気は以下の３頭。デビューから無傷