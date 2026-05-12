ボーイズグループTWSのシンユが、アニメから飛び出したかのようなビジュアルでファンの心を盗んだ。シンユは最近、TWSの公式インスタグラムを更新し、「怪盗ユ」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】シンユ、日本のアニメキャラに変身「心盗まれた…」公開された写真には、『名探偵コナン』のキャラクター「怪盗キッド」に扮したシンユの姿が収められている。白のタキシードに身を包み、赤いバラを口にくわえた華